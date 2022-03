Bufera su Ronaldo: “Ha lasciato lo United ed è tornato in Portogallo”

In Inghilterra è bufera sul comportamento di Cristiano Ronaldo che come svelato da ‘The Athletic’ è tornato in Portogallo per recuperare dall’infortunio all’anca proprio quando lo United stava per affrontare una delle partite più complicate dell’intera stagione, il derby contro il City di Guardiola poi perso per 4-1. Compagni ed ex glorie della squadra sarebbero rimasti spiazzati dalla sua decisione, messa in dubbio da Roy Keane: “È una macchina, si infortuna molto raramente. È una cosa che non mi torna…”.