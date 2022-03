Chelsea e Abramovic nel caos, Conte: "Mi dispiace, auguro il meglio"

Conte: "Mi dispiace per il Chelsea"

"Sinceramente è un peccato, anche perché sono stato allenatore al Chelsea, ho trascorso due stagioni, vinto due titoli. È un peccato sentire di questa situazione, non è semplice per i giocatori, non è semplice per Tuchel, per i tifosi, per l'intero ambiente. Spero nel meglio per questo club, amo ogni squadra dove sono stato. In generale spero che questa situazione tra Russia e Ucraina finisca, e che si trovi la pace, perché è troppo importante. E poi, altre situazioni che derivano da questo conflitto", ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione della sfida con il Manchester United.