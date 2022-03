Il Chelsea passeggia, per Lukaku solo 5'. Coutinho trascina l'Aston Villa

NORWICH (Regno Unito) - A dispetto dei problemi societari legati alla proprietà di Roman Abramovic e alle sanzioni imposte dal governo britannico all'oligarca russo molto vicino a Vladimir Putin, c'è un Chelsea che, in campo, continua a macinare vittorie. Con il regista della Nazionale italiana Jorginho e le vecchie conoscenze della Serie A Thiago Silva e Kovacic schierati titolari da Tuchel (soltanto cinque, invece, i minuti concessi all'ex Inter Lukaku), i Blues infilano la quarta consecutiva al Carrow Road di Norwich: un successo che permette loro di rafforzare la terza posizione nella classifica di Premier League con 56 punti conquistati in 27 partite, a -7 dal Liverpool secondo e a +8 sull'Arsenal quarto (che ha però due gare in meno). L'uno-due firmato da Chalobah (3') e Mount (14') incanala il match sui binari giusti e il tris di Havertz al 90' - dopo il rigore segnato da Pukki per i padroni di casa al 69' - scongiura beffe finali.