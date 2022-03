Iwobi fa volare Lampard: l'Everton batte il Newcastle nel recupero

LIVERPOOL (REGNO UNITO) - Con un gol di Iwobi in pieno recupero l'Everton batte il Newcastle 1-0 e guadagna tre punti fondamentali nella lotta salvezza. Il match è stato sospeso per quasi dieci minuti ad inizio ripresa a cusa dell'invasione di un tifoso, che si è legato ad una delle due porte. Nel finale cartellino rosso per Allan.