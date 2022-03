Everton, Lampard scatenato: esulta e si rompe la mano

Dopo quattro sconfitte consecutive l'Everton torna a vincere in Premier League. I Toffees superano 1-0 il Newcastle nel recupero della 20ª giornata e conquistano tre punti importantissimi in chiave salvezza. Un successo che la formazione di Lampard ha agguantato al 99' di un match rocambolesco grazie alla rete di Iwobi. I padroni di casa, in inferiorità numerica dall'83' per l'espulsione dell'ex Napoli Allan, sono riusciti a sbloccare una partita che sembrava destinata a chiudersi sullo 0-0. Maxi recupero di 17' per via del lungo stop per l'invasione di un tifoso a inizio ripresa: il manifestante si è legato al palo della porta difesa da Begovic, costringendo l'arbitro a sospendere l'incontro per 8 minuti per permettere l'intervento delle forze dell'ordine.