L'Arsenal riparte: vittoria in casa Aston Villa e quarto posto blindato

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Successo di misura ma pesantissimo quello ottenuto dall'Arsenal sul campo dell'Aston Villa (0-1) in uno degli anticipi della 30ª giornata di Premier League. A decidere il match in favore della squadra di Arteta (out l'infortunato ex difensore bolognese Tomiyasu) la rete segnata al 30' da Saka, che consente ai londinesi di ripartire dopo il ko contro il Liverpool e di restare saldamente al quarto posto, ora a +4 sul Manchester United che ha giocato una gara in più come il West Ham, lontano invece sei punti al pari del Tottenham di Antonio Conte (che ha però lo stesso numero di match disputati dei 'Gunners'). Secondo ko di fila invece per la formazione di Gerrard, che era reduce da quella incassata sul campo del West Ham e resta per il momento al nono posto in classifica.