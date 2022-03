Eriksen, slitta ritorno in Nazionale: è positivo al Covid

MILANO - Slitta il ritorno in nazionale per Christian Eriksen. Il centrocampista della Danimarca è infatti risultato positivo al Covid-19 e non potrà momentaneamente rispondere alla convocazione per il ritiro in vista delle due gare amichevoli contro Olanda e Serbia del 26 e 29 marzo. Secondo la Federazione danese, però, l'ex giocatore dell'Inter potrebbe unirsi al gruppo nei prossimi giorni in caso di tampone negativo. Eriksen è assente dalla nazionale dal tragico malore subito in occasione della partita contro la Finlandia a Euro 2020 in giugno.