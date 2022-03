La Danimarca convoca Eriksen: c'è la data del ritorno in nazionale

L'annuncio che tutta la Danimarca e che tutto il mondo del calcio aspettavano: "Non dobbiamo più aspettare. Il nome di Christian Eriksen è tra i 23 convocati del ct Kasper Hjulmand". È ufficiale, si legge sul sito della nazionale danese, l'ex Inter tornerà a vestire la sua 10 con la Danimarca per le prossime partite contro Olanda (26 marzo) e Serbia (29 marzo). Sarà speciale soprattutto il secondo match perché il centrocampista giocherà in casa davanti ai suoi tifosi. A quasi dieci mesi quell'arresto cardiaco durante gli Europei a giugno, Chris si prepara quindi anche al ritorno in nazionale dopo quello in campo in Premier League con il Brentford. Brividi.