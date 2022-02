Eriksen torna in campo dopo 259 giorni: "Sono un uomo felice"

Giornata meravigliosa in Premier League . Nel corso della partita tra Brentford e Newcastle United, Christian Eriksen è tornato in campo in una gara ufficiale 259 giorni dopo l'arresto cardiaco che aveva scioccato l'Europa nel corso di Danimarca-Finlandia , partita della fase a gironi di Euro2020.

Christian Eriksen di nuovo in campo in Premier League

Entrato al 52' della ripresa al posto di Jensen, il danese non è riuscito a evitare la sconfitta casalinga dei suoi per 2-0 contro il Newcastle United.

38 minuti in campo e qualcosa in più per il classe 1992, che torna a calcare i campi della Premier League dopo l'esperienza al Tottenham nella quale ha mostrato le cose migliori in carriera.

Il manager Thomas Frank aveva annunciato, nella giornata di ieri, la possibilità per Eriksen di scendere in campo. Al momento del suo ingresso è partita una grossa ovazione dal pubblico, che come tutti ha condiviso il dolore, la paura e il destino di un giocatore entrato nei cuori.

Ora sarà necessaria tutta la sua classe per aiutare i Bees, quindicesimi in Premier League ma reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque, a centrare la salvezza.

Christian Eriksen nel post gara: "È stato tutto molto speciale"

Grande emozione per Christian Eriksen, che è stato costretto a lasciare l'Inter e l'Italia per continuare a giocare a calcio. Nel nostro paese, infatti, il regolamento sanitario non gli avrebbe permesso di svolgere attività agonistica, e dunque non sarebbe mai potuto ritornare in campo.

Nonostante la sconfitta del suo Brentford, è chiaro che Eriksen viva questa giornata con enorme soddisfazione e con gioia per essere tornato a fare quello che gli piace di più.

Questo il suo commento al termine del match ai microfoni di Sky Sport UK e riportato da ANSA:

"Se togliamo il risultato (0-2 ndr), sono un uomo felice. Essere tornato in campo è una sensazione meravigliosa. Mister Frank non mi ha detto molto quando sono entrato in campo - le parole del danese -. Ho parlato con lui ogni giorno nelle ultime settimane. Mi ha solo detto buona fortuna e goditi la partita. E' stato tutto molto speciale".