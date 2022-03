"Rooney-Clooney: la coppia che fa sognare i tifosi del Derby County"

Il Derby County, club che negli anni '70 conquistò due volte la Premier League e si spinse fino alla semifinale di Coppa dei Campioni, venendo eliminato dalla Juve, oggi verte in grandi difficoltà economiche. La formazione di Wayne Rooney, infatti, è finita sotto amministrazione controllata e per tale motivo ha già ricevuto ben 21 punti di penalizzazione: sono infatti 46 quelli conquistati in campo ma solo 25 quelli reali in classifica che costringono il club in fondo alla graduatoria della Serie B inglese. Il club, dunque, avrebbe disperatamente bisogno di un nuovo acquirente che possa risollevare le sorti della società. Secondo il tabloid inglese The Sun il volto nuovo potrebbe essere quello dell'attore statunitense George Clooney. Diventato anche un attivista, si è schierato spesso al fianco dei più deboli sposando diverse cause importanti. La sua prossima, dunque, potrebbe essere proprio il Derby County. Il regista americano vive nel Berkshire con sua moglie Amal e si è appassionato alla squadra grazie al collega Jack O'Connell, nato e cresciuto a Derby e grande tifoso dei Rams.