Conte, cinquina show: il Tottenham aggancia l'Arsenal al 4° posto

LONDRA (Regno Unito) - Con un roboante 5-1 il Tottenham di Antonio Conte sbriga la pratica Newcastle ed aggancia l'Arsenal al quarto posto della classifica di Premier League, seppur con due partite in più (30 contro 28). Gli ospiti partono forte e passano in vantaggio con Schar al 39', ma gli Spurs rimettono le cose a posto prima dell'intervallo - chiuso da una rissa in campo costata il giallo a Bentancur - grazie alla rete di Davies (43'). Ma è ad inizio ripresa che il Tottenham ribalta la situazione e dilaga: il sorpasso è firmato da Doherty al 48' poi, sul quinto assist in appena due mesi di Dejan Kulusevski, Son fa 3-1 al 54'. Di Emerson Royal al 63' e Berwijn all'83' le reti che ingrassano il tabellino. Nell'altro match di giornata il West Ham batte 2-1 l'Everton: vantaggio di Cresswell al 32', pari di Holgate al 53' e nuovo sorpasso di Bowen cinque soli minuti più tardi. Ospiti che chiudono l'incontro in dieci per l'espulsione rimediata - per somma di ammonizioni - da Keane al 65'.