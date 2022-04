Manchester United, Cristiano Ronaldo replica alle critiche di Rooney

Le parole di Wayne Rooney durante Monday Night Football, il talk di Sky Sports, non sono affatto piaciute a Cristiano Ronaldo. L'ex bandiera del Manchester United ha criticato il fuoriclasse portoghese e il compagno di squadra Paul Pogba invitandoli a lasciare i Red Devils al termine della stagione. Nella specifico, l'attuale allenatore del Derby County non ha nascosto la propria frustrazione per l’andamento della stagione: “Non credo che il Manchester abbia avuto benefici dal ritorno di Cristiano. È vero che ha segnato tanti gol in particolare nella prima parte della stagione in Champions e non solo se pensiamo alla tripletta con il Tottenham, ma bisogna guardare al futuro: il club deve puntare su giocatori più giovani e più affamati che possano riportare in alto la squadra nel giro di due-tre anni. Penso che Sancho e Rashford staranno meglio il prossimo anno”.