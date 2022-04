City-Liverpool, Klopp: "Guardiola è il migliore del mondo"

Manchester City 73 punti, Liverpool 72, e domenica si affrontano all'Etihad Stadium. Sarà la sfida delle sfide dalla quale con tutta probabilità uscirà il nuvo campione d'Inghilterra. A otto giornate dalla fine questo match può fare tutta la differenza del caso. Klopp e Guardiola lo sanno bene, entrambi reduci da due vittorie in Champions League e ora uno di fronte all'altro per contendersi la Premier League.

Klopp: "Decisiva? Non posso dirlo"

Il tecnico dei Reds in conferenza stampa presenta la gara: "La continuità che entrambe le squadre hanno mostrato nelle ultime stagioni è pazzesca. Quello che è cambiato è che ora anche tutti altri pensano che sia dura pure per loro e questo è bello. Decisiva? Non posso dire io alla gente cosa pensare, ma analizziamo gli scenari: se vinciamo andiamo noi due punti sopra, forse qualcuno pensa che sia finita? Se perdiamo andiamo a -4, se è un pari restiamo a -1. È una partita molto importante e non vedo l'ora, lo sarebbe anche se fossimo a 14 o 15 punti. Mi aspetto una bella gara anche se so che spesso non succede quando si affrontano due top team. Ma storicamente le nostre partite col City lo sono perché entrambe le squadre vogliono vincere".

Classifica Premier League

Klopp: "Guardiola è il migliore al mondo"

"Nessun'altra partita può essere paragonata a questa perché il City non ha punto deboli. Pep è il migliore allenatore del mondo, siamo tutti d'accordo su questo, non posso immaginare che qualcuno possa dubitarne. Quando giochi ai più alti livelli, ti concentri sulle tue partite ma nello sport, penso, quello che più ti aiuta è avere un avversario forte, soprattutto nel lungo periodo. Nadal e Federer, per esempio, si sono goduti la loro rivalità. Non direi che sono felice che il City sia forte ma di sicuro non ha fatto male alla nostra crescita", spiega Klopp.