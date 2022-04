Diretta Manchester City-Liverpool ore 17:30, probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

MANCHESTER (Inghilterra) - Il giorno è arrivato, all'Etihad Stadium di Manchesters il City di Pep Guardiola ospita il Liverpool di Jurgen Klopp nel match di chiusura della 32ª giornata di Premier League in quello che, di fatto, è il match che potrebbe valere il campionato malgrado 8 giornate ancora da disputare. La classifica parla chiaro: Citizens primi con 73 punti a +1 sui Reds con le due che hanno pareggiato per 2-2 la prima sfida stagionale ad Anfield il 7 febbraio. Si tratta del 50° scontro diretto tra le due squadre che vede il Liverpool avanti per 20-11 con 18 pareggi, in quella che sarà una partita a scacchi tra due filosofie di gioco aglti antipodi. Da una parte il possesso palla, il fraseggio, il controllo del ritmo con la genialità degli interpreti (De Bruyne e Foden su tutti), dall'altra i ritmi ed intensità elevati con il miglior attacco del campionato composto dal trio Salah-Manè-Jota (46 gol su 77 dei Reds in stagione). La sfida tra Klopp e Guardiola è tutta nei numeri: in Bundesliga 4-4 mentre in Inghilterra il parziale ad oggi recita 5-5 con 4 pareggi.