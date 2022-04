Premier, City-Liverpool: pari e spettacolo tra Guardiola e Klopp

La sfida più importante di questa stagione di Premier League si chiude in parità, con il Manchester City e il Liverpool che finiscono sul 2-2 una partita giocata a ritmi altissimi. Un punto a testa per Guardiola e Klopp con la classifica in testa che non cambia. La domenica della 32ª giornata della Premier League mette poi in archivio le vittorie di Leicester, Brentford e Norwich. Le Foxes fermano il buon momento del Crystal Palace (battuto 2-1), che veniva da 7 gare ufficiali senza sconfitte (5 vittorie e 2 pareggi) e da 4 senza gol incassati, mentre Eriksen si conferma porta fortuna del Brentford , che piega per 2-0 il West Ham: nelle quattro gare da titolare disputate finora dall'ex interista, i "Bees" hanno sempre vinto. Torna a sorridere anche il Norwich, ultimo in classifica, grazie al successo per 2-0 sul Burnley.

La classifica della Premier League

Pari e spettacolo tra City e Liverpool

Scontro al vertice della Premier League, con Manchester City e Liverpool distanziate solo da un punto. All'Ethiad Stadium è Guardiola contro Klopp, in una sfida decisiva per la vittoria in campionato. Squadre subito aggressive con ritmi altissimi già nei primi minuti. La prima grande occasione arriva già al 5', con Gabriel Jesus che supera la difesa e serve Sterling, il grande ex della partita però sbaglia e da ottima posizione spara contro Allison. Il City però si rifa dopo neanche un minuto: punizione di Bernardo Silva per De Bruyne che calcia e, con la deviazione decisiva di Matip, firma l'1-0. Partita infuocata in questa fase con la risposta del Liverpool che arriva già al 13' con la sponda di Alexander-Arnold per Diogo Jota che di destro ristabilisce la parità. Gara divertentissima con tante occasioni e anche tanti brividi. Al 24' erroraccio di Ederson che si perde il pallone per poi recuperarlo sulla linea di porta. Nonostante lo spavento il City continua a spingere e al 36' arriva di nuovo il gol del vantaggio con Cancelo che serve l'assist decisivo per Gabriel Jesus. Non c'è un attimo di respiro con i Citizens che cercano in tutti i modi un altro gol prima della fine del primo tempo: al 43' ancora Sterling va vicinissimo al gol ma Robertson salva, poi al 45' Laporte colpisce il palo. Il secondo tempo parte con un'azione lampo dei Reds: verticalizzazione improvvisa, palla a Mané che supera Ederson e trova il gol del pari. City di nuovo avanti al 63' con Sterling che dopo due grandi occasioni trova finalmente il gol. L'arbitro però ferma tutto e annulla il gol per fuorigioco. Al 69' De Bruyne crea una grandissima occasione, servendo un buonissimo pallone ancora per Sterling che però sbaglia ancora aspettando troppo e facendosi recuperare da Van Dijk. Continua l'assalto dei Citizens nel finale, con Mahrez che sfiora il gol al 94', ma è tutto inutile: la sfida al vertice della Premier finisce in parità, un punto a testa per Guardiola e Klopp.

Il Leicester ferma il Crystal Palace

Al King Power Stadium arriva un Crystal Palace in gran forma e i ragazzi di Brendan Rodgers impiegano 39 minuti prima cambiare l'equilibrio della partita: è Lookman a sbloccare l'incontro su assist di Dewsbury-Hall, che poi raddoppia al 45' su azione offensiva nata da un errore di Guehi, che regala la palla a Maddison. Gli ospiti tornano in corsa al 65', su azione di calcio di rigore: Zaha si fa parare il tiro da Schemichel, ma riesce ad avventarsi sulla ribattuta e a insaccare il pallone in rete. Il Leicester si conferma la vittima preferita per il veterano del Palace, che ha segnato 7 gol alle Foxes in carriera, più che contro ogni altra squadra. Alla fine sono però i ragazzi di Rodgers sorridere grazie al 2-1 finale.

Vola il Brentford di Eriksen

Al Brentford Community Stadium, con Eriksen ancora titolare nel Brentford di Thomas Frank, un deludente primo tempo contro il West Ham si chiude senza reti. Poi il match si accende in apertura di ripresa, al 48', quando i padroni di casa sbloccano il risultato grazie al francese Mbeumo, servito da Toney, sempre preziosissimo nelle ultime uscite del Brentford. I protagonisti del primo gol si invertono per il raddoppio al 64': stavolta è Mbeumo ad assistere Toney, che infila il portiere ospite Fabianski. Finisce 2-0 per i Bees, al quarto successo (tutti con Eriksen titolare) nelle ultime cinque partite.

Burnley ko, finalmente sorride il Norwich

A Carrow Road, il Norwich, ultimo in classifica, trova tre punti fondamentali per continuare a sperare, superando 2-0 il Burnley: la formazione di casa, che era a secco di successi da 9 partite (2 pareggi e 7 ko) tra campionato e FA Cup, passa in vantaggio al 9' grazie a una fiondata di Lees-Melou, leggermente deviata da Brownhill. Il raddoppio, nel secondo tempo, arriva all'86 grazie al finlandese Pukki.

