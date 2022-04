Manchester United, ufficiale Ten Hag: "Un grande onore"

MANCHESTER (Inghilterra) - Ora è ufficiale, Erik ten Hag è il nuovo allenatore del Manchester United. Il suo incarico inizierà con la prossima stagione e il contratto è valido fino al 2025 (con opzione per un altro anno). La comunicazione è arrivata sul sito del club inglese: "Il Manchester United è lieto di annunciare la nomina di Erik ten Hag come allenatore della prima squadra, soggetto all'obbligo del visto di lavoro, dalla fine di questa stagione fino a giugno 2025, con possibilità di proroga per un ulteriore anno".

L'annuncio del club

A seguire sono riportate le dichiarazioni di John Murtough, direttore sportivo: "Negli ultimi quattro anni all'Ajax, Erik ha dimostrato di essere uno degli allenatori più eccitanti e di successo in Europa, famoso per il calcio attraente e offensivo della sua squadra e per l'impegno nei confronti dei giovani. Nelle nostre conversazioni con Erik che hanno portato a questo appuntamento, siamo rimasti profondamente colpiti dalla sua visione a lungo termine di riportare il Manchester United al livello in cui vogliamo competere, e dalla sua spinta e determinazione per raggiungerlo. Auguriamo buona fortuna a Erik mentre si concentra sul raggiungimento di una conclusione positiva della stagione all'Ajax e non vediamo l'ora di dargli il benvenuto al Manchester United quest'estate".

Le parole di Ten Hag

Poi ci sono anche le prime dichiarazioni dello stesso Ten Hag da manager dei Red Devils: "È un grande onore essere nominato allenatore del Manchester United e sono estremamente entusiasta della sfida che ci attende. Conosco la storia di questo grande club e la passione dei tifosi, sono assolutamente determinato a sviluppare una squadra in grado di offrire il successo che merita. Sarà difficile lasciare l'Ajax dopo questi anni incredibili e posso assicurare ai nostri fan il mio completo impegno e concentrazione sul portare a termine questa stagione con successo prima di trasferirmi al Manchester United".