Il Leicester frena in Premier, ora c'è la Roma: 0-0 con l'Aston Villa

LEICESTER (Inghilterra) - E' davvero poco lo spettacolo offerto nei 90' tra Leicetser e Aston Villa nel 34° turno di Premier League. Gli uomini di Gerrard navigano ormai in acque tranquilli, mentre le Foxes sembrano già proiettate al finale di stagione in Conference League dove ci sarà da affrontare la Roma che giovedì sarà di scena al King Power Stadium per l'andata della semifinale. Nel primo tempo Maddison ci prova per i padroni di casa, Mings risponde per i Villains: risultato inchiodato sullo 0-0. Nella rirpesa ancora meno le occasioni con Rodgers che può però sorridere per il ritorno in campo di Vardy ( al 71' per Daka) e quindi arruolabile per la doppia sfida a Mourinho.