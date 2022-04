Il nuovo record di Cristiano Ronaldo: è il primo a fare 100 gol in Liga e in Premier

Quello segnato all’Arsenal dopo appena sette minuti della partita valida per la 35ª giornata della Premier League 2021-2022 è stato al contempo uno dei gol più amari, ma anche emozionanti e indimenticabili, della carriera di Cristiano Ronaldo.

Manchester United, Ronaldo non basta: la Champions è un miraggio Si sta parlando di un giocatore capace di mietere record su record, eppure l’applauso riservatogli dagli spettatori dell’Emirates come omaggio dopo la tragedia della morte di uno dei due gemellini che CR7 aspettava dalla compagna Georgina Rodriguez è stato toccante, oscurando anche l’ennesima delusione tecnica, dato che la sconfitta per 3-1 rimediata dalla squdara di Ralf Rangnick sembra essere stata una sentenza sulle speranze dei Red Devils di restare in corsa per il quarto posto.

Cristiano Ronaldo fa 100 gol in Premier League Eppure il gol ai Gunners è destinato a entrare anche nella storia personale calcistica di Ronaldo, essendo stato il numero 100 della carriera in Premier League. Un traguardo di tutto rispetto che aggiunge un altro primato alla carriera di Cristiano, diventato il primo giocatore della storia del calcio a toccare la tripla cifra di gol tanto nel campionato inglese che in quello spagnolo, dove il portoghese ha fatto la storia del Real, segnando 311 gol solo in campionato, in 292 presenze, che gli sono valsi il secondo posto tra i bomber all time della storia della Liga alle spalle del solo Leo Messi.