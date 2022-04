Van Basten consiglia Ten Hag: "Ronaldo può ancora essere una risorsa"

Con quattro gol segnati nelle ultime due partite, la tripletta al Norwich e l’inutile rete nella sconfitta contro l’Arsenal, Cristiano Ronaldo ha dato una bella aggiustata ai numeri della stagione che ha segnato il suo ritorno nel Manchester United.

La rinascita di Ronaldo: quattro gol in due partite e 100 in Premier In 180 minuti il portoghese ha realizzato un quarto del suo bottino totale in campionato di 16 reti, toccando peraltro contro i Gunners quota 100 gol in Premier, primo giocatore della storia a raggiungere la tripla cifra nel massimo campionato inglese e nella Liga. Eppure, con i Red Devils vicini a fallire la qualificazione alla prossima Champions League e soprattutto prossimi a iniziare un nuova era con l’avvento in panchina di Erik Ten Hag.

La nuova era del Manchester United: i dubbi di Cristiano Ronaldo Il tecnico olandese ha accettato di lasciare l’Ajax per provare a risollevare lo United e tra le prime decisioni da prendere ci sarà proprio quella sul futuro di Ronaldo, sottocontratto fino al giugno 2023. CR7 sarà motivato per riportare in alto la squadra o andrà a caccia di un’ultima avventura per chiudere la carriera, solo un anno dopo l'addio alla Juventus?