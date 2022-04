Liverpool-Everton, Alisson si prende gioco di Pickford

LIVERPOOL (Inghilterra) - Uno sfottò da derby all'inglese, che ha fatto godere ancora di più i tifosi del Liverpool per il derby vinto 2-0 e che ha fatto invece infuriare quelli dell'Everton, usciti sconfitti. Il protagonista è stato Alisson, portiere dei Reds, che si è preso gioco di Pickford, il suo omologo dei Toffees .

Sfottò da derby tra Alisson e Pickford

L'estremo difensore dell'Everton infatti si era reso protagonista di una serie di perdite di tempo sin dal primo minuto di gioco, buttandosi a terra platealmente ogni volta che aveva il pallone tra le mani per guadagnare secondi. Una volta che il Liverpool si è portato sul 2-0, poi, il brasiliano ex Roma ha "restituito il favore" al collega, imitandolo e facendo sorridere tutti i suoi tifosi, compresa sua moglie, Natalie Becker, che sui social si è unita alla presa in giro nei confronti di Pickford. Sfottò da derby.