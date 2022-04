Il Liverpool batte il Newcastle e mette pressione al City

INGHILTERRA - Il Liverpool non stecca in casa del Newcastle e mette pressione al Manchester City, che ora deve rispondere nel suo match contro il Leeds per riprendersi la vetta della Premier League. La squadra di Klopp vince di misura: basta il gol di Keita, autore di un bell'inserimento e di un ottimo dribbling sul portiere prima del tiro, al 19' ai Reds per conquistare il successo e per salire in classifica a 82 punti, a +2 sui citizens. Il duello per il titolo resta acceso ed emozionante, ora la palla passa a Guardiola.