"City-Guardiola, obiettivo Champions: rinnovo e mercato super"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Guardiola e Manchester City ancora insieme per conquistare la Champions League. Come riporta il Daily Star, il tecnico spagnolo, dopo l'eliminazione contro il Real Madrid in semifinale, non è comunque in discussione. Anche se dovesse perdere pure la lotta al titolo con il Liverpool in Premier League. Guardiola, come sotolinea il tabloid inglese, è determinato più che mai a vincere la Champions con il City e avrebbe comunicato ai vertici del club di Manchester la disponibilità a prolungare il contratto fino al 2025.