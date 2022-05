"Ronaldo e i dubbi sul futuro: Sir Alex Ferguson consigliere d'eccezione"

Contare su un saggio consigliere è quanto di meglio si possa sperare quando c’è da prendere una decisione fondamentale per il proprio futuro. Anche se il soggetto in questione si chiama Cristiano Ronaldo, perché se il mentore ha il nome e il cognome di Sir Alex Ferguson le dritte possono davvero rivelarsi molto preziose.

Manchester United fuori dalla Champions 2022-'23, i dubbi di Ronaldo Secondo quanto riportato dal 'Mirror' nei giorni scorsi CR7 avrebbe quindi chiesto consiglio al proprio maestro per prendere la decisione migliore in merito alla propria permanenza al Manchester United, al termine di un’annata particolarmente travagliata per la squadra, che non ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League nonostante il buon apporto realizzativo di Ronaldo, tornato a Manchester a fine agosto dopo la rottura con la Juventus.

Sir Alex Ferguson e quel rapporto speciale con CR7 Del resto non è un mistero che i due abitino vicino nella zona del Cheshire così come è noto la stima reciproca: da una parte il leggendario tecnico dei trionfi dei Red Devils vanta la primogenitura del talento di Ronaldo, avendolo portato a Old Trafford nel 2003 e avendone apprezzato per primo lo sterminato talento, fondamentale per la conquista di nove titoli tra i quali tre Premier e una Champions League. Dall’altra Cristiano ha sempre parlato dell’ottimo rapporto avuto con il manager scozzese, a livello tecnico, ma anche umano.