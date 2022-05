Conte resta in corsa per la Champions: tris Tottenham all'Arsenal

LONDRA - Al Tottenham di Conte serviva solo la vittoria per tornare in corsa per un posto in Champions League e gli Spurs non hanno sbagliato: 3-0 all'Arsenal nel derby di Londra (che ha giocato in dieci dal 33' per il doppio giallo ad Holding), valido per il recupero della 22ª giornata di Premier League. Un successo avrebbe spedito i Gunners aritmeticamente in Champions, invece la bagarre tra Conte e Arteta per il quarto posto rimane accesa: l'ex Inter sale a 65 punti a due giornate dalla fine, a meno uno dalla quarta posizione dell'Arsenal. Decisivi sono stati Harry Kane (doppietta) e Son, autore del gol che completa il tris.