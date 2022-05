Premier, il Liverpool vince a Southampton: Klopp a -1 dal City

SOUTHAMPTON (INGHILTERRA) - Il titolo di Premier League si deciderà domenica. Il Liverpool ha infatti vinto anche sul campo del Southampton nella sfida che ha chiuso il 37° turno del campionato inglese, ottenendo la quinta vittoria nelle ultime sei giornate e avvicinandosi alla capolista Manchester City che domenica scorsa ha pareggiato in casa del West Ham. A Southampton, i padroni di casa sono passati in vantaggio nei primi minuti dell'incontro con la rete di Redmond al 13' ma il Liverpool è riuscito a ribaltare il risultato e ottenere i tre punti, prima trovando il pari con Minamino al 27' del primo tempo e poi segnando la rete della vittoria firmata da Matip. Adesso Klopp è a un solo punto di distanza da Guardiola: nell'ultimo turno i Reds ricevono il Wolverhampton e il City ospita l'Aston Villa. Terza sconfitta di fila per il Southampton, che resta fermo a quota 40 punti al 40° posto.