"Ronaldo si lamenta per la piscina e l'idromassaggio: lo United fa scattare i lavori"

L'attaccante dello United avrebbe riferito ai capi del complesso di allenamento Aon del club a Carrington che non avrebbe avuto intenzione di usare la piscina principale e la vasca immersione ad acqua fredda perché le piastrelle sciolte, scheggiate e mancanti la rendevano pericolosa. E avrebbe esortato il club a ri-piastrellare e ristrutturare entrambe le piscine, lamentandosi del fatto che dopo dodici anni (ossia da quando lasciò lo United per il Real) queste strutture fossero rimaste le stesse e senza alcun intervento di riammodernamento. La dirigenza del club avrebbe preso sul serio le sue lamentele e avrebbe ordinato i lavori di riparazione sulle piscine, che saranno ristrutturate in tempo per l'allenamento pre-campionato che inizierà a metà luglio. Secondo il Mirror il portoghese - capocannoniere dello United la scorsa stagione con 24 gol - era rimasto deluso dal calo degli standard nelle strutture sia a Carrington che all'Old Trafford sin dal suo ritorno in Inghilterra all'inizio della stagione appena conclusa: la sua casa in affitto nel Cheshire ha infatti una piscina coperta in modo da poter eseguire esercizi a base d'acqua senza dover usare la piscina Carrington.