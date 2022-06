Pogba lascia il Manchester United: il saluto del club inglese

Paul Pogba lascia il Manchester United . Non c'erano dubbi sul fatto che il centrocampista francese se ne andasse a parametro zero, ma tramite i social è arrivata l'ufficialità con il saluto da parte dei Reds al giocatore campione del mondo del 2018 con la Francia. Ora saranno giorni frenetici in attesa di sapere dove andrà, ma tutto lascia pensare che la sua prossima destinazione possa essere di nuovo la Juve di Allegri . Curiosamente, anche la prima volta Pogba arrivò in bianconero a parametro zero dallo United.

United: “Pogba: Red una volta, Red sempre”

Il Manchester United su Twitter ha scritto così riguardo all'addio di Pogba: “Red una volta, Red sempre. Grazie per il tuo servizio, Paul Pogba”. Ci sono poi immagini stilizzate del francese con la maglia del club inglese e un grande “Thank you”. E ancora sotto l'ufficialità: “Paul Pogba lascia lo United”. Non c'è stata mai in realtà una vera intenzione di rinnovare il contratto in scadenza. Pogba voleva essere libero di scegliere dove andare. Non ha brillato particolarmente negli anni in Premier League ed è stato anche contestato dai suoi tifosi in alcune occasioni.

Pogba: il ritorno in Inghilterra in pompa magna, l'Europa League e poco altro

E dire che il Polpo era tornato allo United su un tappeto rosso. La Juve, per la sua cessione, aveva incassato 72 milioni e mezzo più i 27 al procuratore Mino Raiola. In Italia si era affermato, aveva vinto ed era diventato leader. Vince al primo anno con lo United l'Europa League, con uno dei due gol nella finale contro l'Ajax. L'anno dopo si apre con la sconfitta in Supercoppa europea contro il Real Madrid. Man mano si fa coinvolgere nell'anonimato del club, pur segnando per esempio ben 13 gol in campionato nel 2018/2019. Tormentato nella parte finale dell'ultima stagione anche dagli infortuni, chiude con appena 16 presenze e un gol.