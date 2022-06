"Chiellini vola in Mls: in settimana la firma con i Los Angeles FC"

A 37 anni compiuti, quindi, il difensore livornese ha scelto la direzione da dare alla parte finale del proprio percorso da calciatore, prima di intraprendere la carriera dirigenziale che dovrebbe riportarlo alla Juventus, dove ha trascorso gli ultimi 17 anni, vincendo 19 titoli , tra i quali nove scudetti. A Chiellini è mancato in bianconero l’acuto internazionale, ma il rimpianto per le due finali di Champions League perse, nel 2015 contro il Barcellona a Berlino e nel 2017 contro il Real Madrid a Cardiff, è stato parzialmente lenito dalla grande gioia vissuta con l’Italia il 9 luglio 2021, giorno del trionfo ad Euro 2020 a Wembley nella finale contro l’Inghilterra, con Chiellini ad alzare il trofeo da capitano.

Chiellini, l'addio all'Italia poi lo sbarco negli Stati Uniti

La notizia dell’accordo con i Los Angeles FC arriva a poche ore dalla 117ª e ultima partita che Chiellini disputerà con l’Italia, la Finalissima contro l’Argentina, prima edizione della competizione voluta dalla Fifa che assegnerà in gara secca una sorta di “Supercoppa mondiale” tra i campioni d’Europa e del Sud America. Per Chiellini sarà il passo d’addio in azzurro, anche qui con il grande rimpianto di non aver potuto partecipare alle ultime due edizioni dei campionati del mondo, Russia 2018 e quella in Qatar del prossimo autunno.