Chelsea, Granovskaia saluta a fine mercato: è ufficiale

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo aver salutato Bruce Buck, è tempo di rivoluzione in casa Chelsea. Il club londinese, guidato dal nuovo proprietario Tom Boehly, ha salutato ufficialmente Marina Granovskaia. Storica dirigente dei 'Blues', membro del consiglio di amministrazione dal 2013 e poi amministratrice delegata e responsabile dell'area tecnica, la Granovskaia lascerà Londra e sarà lo stesso Boehly a svolgere, ad interim, il ruolo di direttore sportivo. Con la dirigente russa sarà però un addio graduale: "Il Chelsea e la signora Granovskaia hanno concordato che resterà a disposizione di Boehly e del club per la durata dell'attuale finestra di mercato, nella misura necessaria per supportare la transizione", si legge nella nota ufficiale dei 'Blues'.