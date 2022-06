Evra, che elogi a Conte: "È un genio, era l'ideale per il Manchester United"

Dopo l’addio al calcio giocato Patrice Evra è rimasto nell’ambiente come pungente e spontaneo opinionista. Gli appassionati italiani hanno apprezzato l'ex Monaco, Manchester United e Juventus nella scorsa stagione ad Amazon Prime durante le partite di Champions League, ma il francese è molto attivo anche in Inghilterra, tra social ed interviste a siti e quotidiani.

Patrice Evra non dimentica Antonio Conte L’ultimo “bersaglio” dei commenti di Evra è stato proprio il Manchester United, del quale l’ex giocatore ha parlato in quello che è stato un vero e proprio panegirico di Antonio Conte, tecnico che lasciò la Juve nella stessa estate in cui Evra approdò a Torino. Secondo quanto dichiarato dall’ex giocatore al 'Mirror' i Red Devils hanno commesso un grave errore non prendendo in considerazione l’allenatore del Tottenham nel casting per la scelta del nuovo allenatore.

Evra cuore United: "Appoggio Ten Hag, ma avrei fatto altre scelte" La scelta del board dello United è caduta su Erik ten Hag, ma secondo Evra non è stata la migliore: "Penso che Conte, Klopp e Guardiola siano i migliori manager al mondo in questo momento. Mi fa male il cuore che nessuno di questi sia stato scelto dallo United. Purtroppo secondo alcuni non incarnano lo stile del club. Comunque adesso c’è Ten Hag e ha il mio pieno sostegno, vedremo cosa riuscirà a fare”.