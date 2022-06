"Haaland nella mega villa di Pogba: l'ha vista e può comprarla!"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - E se la mega villa di Pogba a Manchester diventasse di Haaland? C'è questa possiblità. Secondo il "Sun" il nuovo attaccante del Manchester City avrebbe già visitato ed esaminato la casa del francese, destinato alla Juventus, per comprarla e trasferirsi lì. Troverebbe tutti i comfort di cui Pogba ha beneficiato in questi anni di United, e non sono pochi.