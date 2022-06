Pogba si allena con Dybala a Miami in attesa della Juve

Paulo Dybala e Paul Pogba di nuovo insieme: i due ex compagni di squadra della Juventus hanno svolto nelle ultime ore una sessione di allenamento insieme, ricordando i vecchi tempi. In attesa dell'ufficialità del suo ritorno in bianconero, il centrocampista francese ha voluto incontrare la Joya, che invece ha lasciato il club torinese a parametro zero dopo il mancato rinnovo con la Vecchia Signora.

Dybala-Pogba, reunion a Miami

Niente reunion in campo tra i due giocatori, molto amici ai tempi della Juve: i tifosi si devono accontentare di alcune foto della sessione di allenamento a Miami che l'attaccante argentino ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Il post dell'ex punta bianconera ha già superato il mezzo milione di like, tra i fan vip più esaltati c'è anche la stella del basket NBA Jimmy Butler. I due si potranno in ogni caso reincontrare in campo, da avversari, nella prossima stagione di Serie A se l'operazione tra Dybala e l'Inter andrà in porto.