La lunga estate di Dybala: il nuovo incontro con l'Inter

MILANO - E adesso che succede a Paulo Dybala ? Complice l'imminente sbarco di Romelu Lukaku , l'Inter 2022-23 ha già cinque attaccanti con contratti "pesanti". Oltre al belga, infatti, ci sono Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Joaquin Correa e Alexis Sanchez . Quest'ultimo a giorni dovrebbe avere, tramite il suo agente, un incontro per discutere della risoluzione consensuale dell'ultimo anno di accordo attraverso un incentivo all'esodo. Tradotto: una buonuscita. L'Inter , però, deve attendere che il cileno trovi una destinazione di suo gradimento (sogna il Barcellona ; lo seguono Siviglia e Marsiglia ) e uno stipendio all'altezza delle sue aspettative: così potrebbe risparmiare qualcosina. Pur ipotizzando una partenza a breve del Niño Maravilla , là davanti resterebbero comunque in quattro e spazio per Dybala non ce ne sarebbe. Servirebbe anche l'addio di Dzeko o Correa , con quest'ultimo che è ritenuto più funzionale da Inzaghi rispetto al bosniaco. Il club però non ha intenzione di "scaricare" Edin e, fa filtrare, che vi rinuncerà solo se sarà l'ex Roma a chiedere di essere ceduto. In quel caso lo libererà a zero e gli consentirà di firmare altrove un biennale.

Inter-Dybala, nuovo summit?

L'Inter non ha mai davvero puntato a chiudere con la Joya perché la priorità di Inzaghi (e della dirigenza) era il ritorno di Big Rom. Non appena è stato chiaro che l'operazione legata al belga fosse fattibile, in viale della Liberazione tutti si sono concentrati su quella. Dybala non è stato messo in stand by lunedì. Molto prima. Ecco perché, nonostante gli incontri a Villa Bellini e in viale della Liberazione, il club non ha mai fatto uno sforzo per colmare la differenza tra domanda e offerta sia a livello di contratto sia a livello di commissioni con l'entourage dell'argentino. Al di là dei tanti rumors privi di fondamento, un accordo totale tra le parti non c'è mai stato. Questo però non vuol dire che Paulo non piaccia o che prima della chiusura del mercato non indosserà maglia nerazzurra. L'ad Marotta nei prossimi giorni potrebbe vedere di nuovo l'intermediario dell'operazione. Sembra che la richiesta di un contatto sia partita dall'entourage della Joya che adesso vuole capire cosa ha in mente l'Inter. Tradotto: se Dybala rientra ancora nei piani. Quale sarà la risposta di Marotta? Una specie di... se Paulo non avrà fretta e abbasserà le sue pretese, la fumata bianca può esserci. Fermo restando che devono uscire sia Sanchez sia Dzeko. Correa non si tocca e Martinez è stato dichiarato incedibile anche 48 ore fa.