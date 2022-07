Gli acquisti più costosi della storia del Chelsea dalla Serie A

Dal punto di vista economico si tratta di un’operazione di spessore per un giocatore di 31 anni compiuti, pur considerato uno dei più forti difensori al mondo, mentre per quello tecnico spetterà ai dirigenti del Napoli trovare la formula giusta e i giocatori ideali per non far sentire troppo a Spalletti il peso dell’addio di Koulibaly.

Chelsea, dopo Sterling c'è Koulibaly: le prime mosse dell'era Boehly

Il centrale senegalese diventa quindi il secondo acquisto di spessore della nuova era del Chelsea, con Todd Boehly subentrato a Roman Abramovich, dopo quello di Raheem Sterling, acquistato dal Manchester City per 56 milioni di euro. L’attaccante della nazionale inglese è diventato l’8° giocatore più costoso nella storia del Chelsea, mentre Koulibaly occupa “solo” il 17° posto.

Koulibaly quarto acquisto più costoso del Chelsea dalla Serie A

Limitatamente ai giocatori che i Blues hanno prelevato dal campionato italiano, invece, KK è il quarto più caro di sempre. Inarrivabile Romelu Lukaku, appena tornato all’Inter in prestito meno di un anno dopo essere stato acquistato dai Blues per 113 milioni di euro, al secondo posto c’è un altro ex Napoli, Jorginho, che nel 2019 sbarcò in Premier in cambio di 57 milioni nelle casse di De Laurentiis. L’ultimo gradino del podio è per Andriy Shevchenko, la cui breve e poco fortunata avventura al Chelsea iniziò nel 2006 a fronte del pagamento di 43 milioni di euro. Subito alle spalle di Koulibaly invece ecco i 35 milioni versati alla Roma nel 2017 per Anthony Rüdiger e i 31 che il Chelsea spese per Cuadrado nel 2014 acquistandolo dalla Fiorentina.