"Ronaldo e il curioso trattamento estetico: botox nei genitali"

In attesa di conoscere il suo futuro, in bilico tra la permanenza allo United e la cessione, Cristiano Ronaldo è finito sulle pagine dei quotidiani spagnoli. Ma per notizie extra calcio. Secondo quanto riportato da Marca (che cita la Razon), il portoghese avrebbe approfittato di questo periodo per sottoporsi ad un curioso trattamento estetico, con la tossina botulinica. Di cosa si tratta? Ronaldo si sarebbe iniettato del botox nei genitali.