Chelsea, la gioia di Jorginho: "Aspettavo Koulibaly!"

LONDRA (Inghilterra) - Dopo aver condiviso il campo con la maglia del Napoli adesso Jorginho e Kalidou Koulibaly lo potranno fare anche in Premier League con quella del Chelsea. Il centrocamposta azzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport della reunion con il difensore del Senegal svelando anche un retroscena: "Credo che questo sia stato un acquisto molto importante per il club. Non è solo un giocatore forte, questo lo sappiamo tutti: ci aiuterà non solo in campo ma anche negli spogliatoi. Ci darà una grossa mano per la persona che è, ovvero un ragazzo eccezionale - aggiunge - Durante la trattativa, quando non si sapeva se sarebbe venuto a Londra o meno, gli ho scritto un paio di volte e poi l'ho chiamato per provare a convincerlo. Gli ho detto che volevo giocare di nuovo assieme a lui e abbiamo scherzato un po'. Speravo davvero che si concretizzasse la trattativa: sono molto felice che sia andato tutto bene".