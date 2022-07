“Perché nessuno vuole Cristiano Ronaldo?”

Nessuno vuole Cristiano Ronaldo: perché? Se lo domanda oggi Marca. Difficile trovare ragioni al fatto che i grandi club d'Europa non hanno posto nelle loro rose per Cr7. L'attaccante portoghese del Manchester United vuole giocare in Champions League e ha incaricato Jorge Mendes di trovargli la squadra giusta. Monaco di Baviera, Parigi e Madrid sono state alcune delle città europee in cui il nome del crack portoghese è risuonato forte, ma sembra che nessuno voglia Cristiano. Un attaccante che ha segnato 815 gol da professionista e che, negli ultimi 20 anni, ha tenuto una media impressionante di 0,73 reti a partita.

Bayern Monaco: “Ronaldo non adatto alla nostra filosofia” Una delle prime squadre e tirarsi fuori dalla bagarre per Cristiano Ronaldo è stato il Bayern Monaco. L'amministratore delegato Oliver Khan è stato chiaro: “Siamo giunto alla conclusione che, nonostante tutto l'apprezzamento che abbiamo per lui, non si sarebbe adattato alla nostra filosofia attuale”.