"Cristiano Ronaldo non è il benvenuto al'Atletico": la reazione social sarcastica dell'ex Juve

Cristiano Ronaldo continua a non trovare pace. Oltre che (nuova) squadra. L'asso portoghese, legato al Manchester United fino al prossimo 30 giugno 2023, vuole assolutamente trovare una squadra che gli garantisca di giocare la prossima Champions League (preclusa ai Red Devils per effetto del sesto posto in Premier ottenuto la scorsa stagione) e, tra le ultime squadre ad aver aperto uno spiraglio, l' Atletico Madrid .

I tifosi dell'Atletico Madrid e lo striscione contro Cristiano Ronaldo

In questo caso, CR7 sarebbe più che gradito al tecnico dei Colchoneros Diego Pablo Simeone, che ha più volte dichiarati di preferire il portoghese a Lionel Messi nella sua filosofia calcistica. Ma i tifosi dei materassai, che lo vedono come un eterno nemico per via della sua lunga militanza al Real Madrid, non ne vogliono sapere. Oltre alla campagna social con hashtag "#ContraCR7", nell'ultima amichevole hanno srotolato uno striscione con su scritto "CR7 Not Welcome".