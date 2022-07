Manchester United, Ferguson torna come consulente

Alex Ferguson sarebbe vicinissimo al ritorno al Manchester United. Nove anni dopo aver lasciato la panchina del club mancuniano guidato per 27 anni con 38 titoli vinti, la leggenda scozzese potrebbe accettare la proposta ricevuta dal direttore esecutivo Richard Arnold per un ruolo da consigliere in un think tank costituito dalla società - del quale faranno parte anche l’ex Ceo David Gill, lo storico capitano dello United Bryan Robson e l’attuale direttore sportivo John Murtough - per trovare nuove soluzioni dopo anni di delusioni e obiettivi sportivi falliti. La notizia è riportata dal quotidiano britannico Daily Mail, per cui la presenza dell'ottantenne Ferguson al centro sportivo di Carrington martedì scorso, testimoniata dalle fotografie, non è stata affatto casuale. Sembrerebbe tutto apparecchiato quindi per il grande ritorno di Sir Alex a Old Trafford.