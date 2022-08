"Perché nessuno vuole più Cristiano Ronaldo"

MANCHESTER - Prosegue il caso Cristiano Ronaldo, con il giocatore che vorrebbe lasciare il Manchester United ma che non riesce a trovare squadre interessate a lui. Sul perché i grandi club d'Europa non abbiano posto per il fuoriclasse portoghese, ha provato a dare delle risposte Jamie Carragher. L'ex difensore del Liverpool ha parlato della situazione di CR7 in un talk show su Sky Sport: "Ho sempre pensato che il ritorno di Ronaldo allo United fosse strano. Sapevo che questa situazione sarebbe arrivata. Ha firmato un contratto di due anni più l'opzione per un altro, ma sappiamo tutti che non avrebbe mai accettato di fare la riserva a nessuno. Tutti i giocatori però, a un certo punto della loro carriera, non sono più gli stessi".