La divertente gaffe in tv di Haaland dopo la doppietta con il City

MANCHESTER (Inghilterra) - Erling Haaland si è presentato ai tifosi del Manchester City con una doppietta decisiva contro il West Ham nella 1ª giornata di Premier League, che gli è valsa anche il riconoscimento di man of the match. Nel post partita il centravanti norvegese si è presentato in mixed zone, dove è avvenuto una siparietto particolare. "Potevi segnare più gol", lo incalza il giornalista, "Sì, avrei potuto. Se solo avessi visto quel pallone di Gundogan. E' un po' una m****, ma è andata così". Haaland si esprime così e viene immediatamente ripreso: "Occhio, modera il linguaggio". La replica però non va troppo lontana dalla risposta precedente: "Oh, scusi. M****, in questo Paese devo parlare bene".