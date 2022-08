Che tonfo per il Manchester United di Ronaldo: ko 4-0 col Brentford!

LONDRA - Non c'è pace per il Manchester United. Dopo il tonfo della prima giornata a Old Trafford contro il Brighton, i Red Devils crollano anche al Brentford Community Stadium contro i padroni di casa: un clamoroso 4-0 maturato nei primi 45' di gioco che non ammette repliche. Lo United parte bene e sfiora il vantaggio al 5' con Cristiano Ronaldo, titolare nell'undici di Ten Hag: l'asso portoghese scarica un destro centrale che non impensierisce David Raya. Un'occasione che sveglia il Brentford e dà inizio a un pomeriggio da incubo per lo United: i biancorossi passano al 10' con Dasilva, abile a bucare De Gea con un calcio di punizione. I Red Devils entrano in crisi e subiscono il gol del raddoppio già al 18' con Jensen. Lo United mostra i primi segni di nervosismo, perde palloni banali e al 30' il Brentford, con un colpo di testa di Mee, segna il 3-0. Giornata negativa che si trasforma in un incubo per il Manchester United e per Cristiano Ronaldo al 35': il 4-0 di Mbeumo manda in crisi la compagine di Ten Hag. Nel secondo tempo il Brentford gestisce il vantaggio e si regala una giornata da sogno. In casa Red Devils è avvio da brividi: 6 gol subiti in due partite e zero punti in classifica nei primi 180' della stagione. Un inizio shock che amplifica le polemiche e aumenta le tensioni in casa United.