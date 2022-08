Premier League, Gerrard batte Lampard: Aston Villa-Everton finisce 2-1

BIRMINGHAM (Inghilterra) - Il sabato pomeriggio della 2ª giornata di Premier League si apre con la super sfida tra due leggende del calcio inglese. Steven Gerrard contro Frank Lampard, entrambi sconfitti al debutto in campionato la scorsa settimana, rispettivamente contro Bournemouth (2-0) e Chelsea (1-0). Tra le mura casalinghe del Villa Park, l'Aston Villa batte l'Everton 2-1. La rete del vantaggio porta la firma di Ings al 31', su assist di Watkins. Qualche minuto prima, al 24', la formazione ospite si era vista annullare un gol - realizzato da Anthony Gordon - a seguito di un check del Var. Nella ripresa Gerrard deve a rinunciare a Coutinho: il brasiliano esce dal campo al 60' per infortunio e viene rimpiazzato dall'argentino Buendia, poi autore del momentaneo 2-0 all'85'. Appena 2' più tardi però i Toffees riescono ad accorciare le distanze grazie all'autogol dell'ex Roma (ed ex della partita) Lucas Digne. Entra invece al 94', per aiutare i compagni di squadra a mantenere il risultato, l'ex interista Ashley Young. Si gioca fino al 100', ma è l'Aston Villa ad aggiudicarsi i 3 punti dopo una sfida combattuta fino all'ultimo.