Il clamoroso gesto di Tuchel che ha scatenato la furia di Conte 

LONDRA - Incredibile epilogo dell'attesissima sfida di Premier tra Tottenham e Chelsea terminata sul 2-2. Animi tesi in campo e soprattutto sulle due panchine con Tuchel e Conte protagonisti di continui battibecchi durante il match. Il tecnico italiano e quello tedesco si sono scontrati in almeno un paio di circostanze con duri faccia a faccia dopo i gol. Al fischio finale è scoppiata la bufera a causa di una stretta di mano prolungata di Tuchel che ha tenuto vicino a sé il collega per affrontarlo nuovamente in un pesantissimo faccia a faccia: l'accusa era quella di un saluto controvoglia. "Guardami negli occhi", ha urlato il tecnico dei Blues a quello degli Spurs. Conte non si è lasciato intimorire e ha risposto a muso duro scatenando una baruffa in mezzo al campo. Per palcare gli animi sono dovuti intervenire vari addetti il campo e solo dopo parecchi minuti la situazione è tornata sotto controllo.