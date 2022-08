Mendy, spuntano nuovi dettagli sulla casa degli orrori: "Quando lui si distrae, ti rapisco"

La Crown Court di Chester ha ripreso il processo a Benjamin Mendy. Il giocatore del Manchester City è stato accusato di otto stupri, (più un tentativo non riuscito) tra il 2018 e il 2021. Secondo quanto riportato da Marca, i giurati hanno ascoltato il racconto di una donna, che ha ricordato i fatti accaduti nel 2018. "Mi disse che mi avrebbe rapito, appena mi fossi distratta. All'inizio credevo scherzasse", ha riferito la donna, che racconta nel dettaglio cosa accadde nella casa del calciatore. Dopo una festa, lei passò la notte nella villa di Mendy insieme ad un amico. La mattina seguente, il calciatore entrò improvvisamente in bagno mentre lei era sotto la doccia. "Ho sentito la sua presenza. Non so come, ma ho sentito la sua presenza. Ero sotto shock. Volevo solo prendere un asciugamano".