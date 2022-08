Cristiano Ronaldo 'ammonito' per la manata al tifoso dell'Everton

MANCHESTER (Inghilterra) - Non c'è pace per Cristiano Ronaldo . L'asso portoghese sta vivendo il momento più complicato della sua carriera. Se sul campo le difficoltà abbondano, non va certamente meglio fuori dal terreno di gioco. Il fuoriclasse del Manchester United è stato infatti ammonito con un avvertimento condizionale dalla polizia del Merseyside . La vicenda, che ha avuto un seguito giudiziario e si è chiusa solo oggi, risale allo scorso aprile: all'uscita dal campo al termine del match perso contro l' Everton a Goodison Park per 1-0, Ronaldo - sopraffatto dalla rabbia e dal nervosismo per la sconfitta - diede un colpo sulla mano a un giovane tifoso dei Toffees che gli porgeva il telefonino per un selfie, danneggiandolo. Un episodio che, in Inghilterra , fece discutere, alimentò polemiche e provocò la reazione di Ronaldo che ammise pubblicamente di aver commesso un errore inusuale per un giocatore della sua caratura.

Ronaldo riconobbe la colpa con un post su Instagram - "Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita all'Old Trafford in segno di fair play e sportività", scrisse l'ex asso di Real Madrid e Juventus - ma quest'ultima non fu sufficiente per scagionarlo. In data odierna infatti, la polizia del Merseyside ha reso nota, tramite un comunicato ufficiale, la sanzione comminata nei confronti del giocatore: si tratta di un 'avvertimento condizionale', una tipologia di ammonimento che le forze dell'ordine adottano nei confronti delle persone che non hanno precedenti per reati minori, come descritto dal governo britannico sul sito web ufficiale. È un provvedimento a cui si arriva dietro ammissione di colpa, evitando di finire in giudizio, compresa la 'riparazione del danno'.