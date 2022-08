Haaland preso di mira sui social: "Tuffo da oro. Vergognoso"

Nonostante lo spettacolare 3-3, all'indomani dell'amichevole tra Barcellona e Manchester City, gara organizzata per raccogliere fondi per la ricerca sulla SLA, non si parla d'altro che del "tuffo" di Erling Haaland. In pieno recupero, con i suoi sotto per 3-2, l'attaccante norvegese è caduto in area di rigore guadagnandosi il tiro dal dischetto trasformato poi da Mahrez. Il contatto con Christensen è sembrato piuttosto lieve, tanto che l'ex Borussia Dortmund dalle immagini sembra ritardare la caduta.