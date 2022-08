Southampton (Inghilterra) - Nel quarto turno di Premier League il Manchester United trova il primo successo esterno stagionale, il secondo consecutivo in campionato, superando di misura il Southampton. Decide una rete di Bruno Fernandes con Ten Hag che può far festa nonostante continui a tenere banco la situazione di Cristiano Ronaldo , tenuto fuori dai titolari e schierato solo nei 20' finali, sul quale rimane aperta la finestra del Napoli .

Cristiano Ronaldo, solo 20' con il Southampton: lo United vince ancora

Al 20' si accende il match con una serie di occasioni in fila per lo United salvate sulla linea per 3 volte dalla difesa dei Saints. Il forcing dei Red Devils continua, ma all'intervallo il risultato resta sullo 0-0. Ad inizio ripresa, dopo 10', gli uomini di Ten Hag, che lascia ancora Ronaldo a riscaldarsi a bordo campo, passano: l'asse è tutto portoghese con Dalot che libera Bruno Fernandes al volo dal limite, piazzato preciso ed esultanza con corsa proprio verso CR7. La risposta dei Saints è decisa, ma De Gea è bravo ad evitare il pari. Al 68' spazio a Cristiano Ronaldo che rileva Sancho e va subito a lottare, rimediando anche un leggero infortunio, contro Armstrong. Tornato a pieno ritmo il portoghese non riesce mai a pungere, la difesa di Ten Hag regge bene e con un solo brivido nel finale porta a casa tre punti importanti per la classifica. Altra nota positiva per il Manchester United, l'esordio all'80' di Casemiro, accolto da un'ovazione dei fan ospiti presenti a Southampton.

Ronaldo, ancora panchina: partenza vicina?