Haaland trascina il City: tripletta! Goleada Liverpool, 9-0 al Bournemouth

Quarto turno di Premier League pieno di emozioni con risultati ricchi di gol a partira dal 4-2 in rimonta del Manchester City sul Crystal Palace grazie ad un super Haaland. Show assoluto del Liverpool che ne rifila addirittura 9 al povero Bournemouth: doppiette per Luis Diaz e Firmino. Due reti anche per Sterling nel ritorno al successo del Chelsea contro il Leicester con i Blues in dieci dalla mezz'ora. Sorride anche il Brighton , 1-0 di misura al Leeds e terzo successo in campionato; beffato l' Everton che fa 1-1 con il Brentford nel finale.

Haaland trascina il City: 4-2 al Crystal Palace

Pomeriggio complicato, ma pieno di gioia per il City di Guardiola che in casa contro il Crystal Palace è costretto ad una super rimonta nella ripresa. Partenza in salita infatti con la sfortunata autorete di Stones, al 4', resa ancora più ripida dall'ex Sampdoria Andersen che raddoppia intorno al 20'. Gli uomini di Vieira sembrano poter portare a casa il match, ma nel secondo tempo cambia la musica. Silva accorcia immediatamente, poi Haaland inizia lo show e infila la doppietta, ribaltando il risultato sul 3-2. Il norvegese non ha però terminato il suo lavoro e trova anche la terza rete personale e il poker che vale la vetta della Premier in attesa dell'Arsenal.

Goleada Liverpool, ok il Chelsea

Tutto facile invece per il Liverpool che centra la prima vittoria in Premier in questa nuova stagione con un risultato clamoroso. Senza lo squalificato Nunez, i Reds di Klopp chiudono la pratica Bournemouth già nel primo tempo grazie al pokerissimo firmato Diaz, Elliott, Alexander-Arnold, Firmino e Van Dijk. Il lavoro non è però finito e nella ripresa arrivano altri tre gol: prima un'autorete, poi ancora Firmino, Carvalho e di nuovo Diaz chiudono il tabellino con un impressionante 9-0. Un quarto turno complesso anche per il Chelsea che dopo la batosta di Leeds rialza la testa con il Leicester. Blues in dieci dalla mezz'ora per i due gialli in 8' rimediati di Gallagher, ma capaci di andare avanti di due reti con un super Sterling per poi resistere al ritorno avversario con il 2-1 finale di Barnes.

Brighton in vetta con il City

Sorpresa di questo avvio di stagione è il Brighton che sale a quota 10 punti battendo di misura il Leeds. I gabbiani ringraziano Gross che al 66' regala il gol che vale la momentanea testa della Premier con il City. Chiude il quadro pomeridiano l'Everton che fa 1-1 sul campo del Brentford: vantaggio ospite con Gordon al 24', poi la beffa all'85' con il pari di Janelt

