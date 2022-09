Kepa conferma: “Sì, c'è stata trattativa con il Napoli”

Sì, il portiere spagnolo del Chelsea Kepa sarebbe potuto essere un calciatore del Napoli alla fine dello scorso calciomercato. E' lo stesso giocatore a confermarlo parlando ai microfoni di 'El Larguero'. Poi non è successo, anche perché gli inglesi sono stati chiari con Kepa, confermandogli la loro fiducia. E così il portiere non si è mosso.

Kepa: “Sono felice di essere rimasto al Chelsea”

Kepa era uno dei due nomi che si facevano in estate, insieme a Keylor Navas, per diventare il portiere titolare del Napoli. Alla fine, però, non si è mosso nessuno dei due, così come Meret non ha lasciato l'azzurro, facendo anche il titolare quest'anno (e finora piuttosto bene).